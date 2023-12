Il prossimo allenatore del Milan | il preferito da Zlatan Ibrahimovic

Leggi su dailymilan

(Di martedì 12 dicembre 2023) Chi sarà ildel? Ildiè Thiago Motta, tecnico brasiliano 41enne del Bologna. Secondo indiscrezioni l’ex Inter è in cima alla lista delle scelte dello svedese, da ieri ufficialmente senior advisor di RedBird, consigliere di Gerry Cardinale per la gestione e la proprietà di AC. Ibra in rossonero potrà suggerire anche il nome dell’che prenderà il posto di Stefano Pioli. A tal proposito, già nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare: se ilnon dovesse vincere contro il Newcastle mercoledì sera, perdendo anche la possibilità di qualificarsi in Europa League, Cardinale e i suoi collaboratori potrebbero prendere in seria considerazione l’ipotesi di affidare la ...