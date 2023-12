Il presidente picchia l' arbitro insieme ai tifosi | sospeso il campionato in Turchia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Inè statoildi calcio, con il benestare dello stesso Erdogan, dopo che ildell'Ankaragucu, Faruk Koca, è entrato in campo e ha colpito con un pugno in faccia l'...

"Le partite di tutti i campionati sono state rinviate a tempo indeterminato", ha annunciato ildella Tff, la Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi in una conferenza stampa. Meler, 37 anni, è ...

In Turchia è stato sospeso il campionato di calcio, con il benestare dello stesso Erdogan, dopo che il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, è entrato in campo e ha colpito con un pugno in faccia ...

Turchia, gol al 97', presidente 'invade' campo, arbitro Ko

Scene di straordinaria follia, e prive di senso, dalla Turchia. Alla fine di Ankaragucu-Rizespor, posticipo di oggi della 15/a giornata della Super Lig turca caratterizzaro da un'espulsione per parte, ...