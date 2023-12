Il mondo dietro di te | il finale del film spiegato dall’autore del libro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Rumaan Alam, autore di Ildi te,che Sam Esmail ha adattato per Netflix, ha dato la sua spiegazione deldel. Thriller distopico con Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali, Ildi te racconta della coabitazione forzata di due famiglie, in una lussuosa villa di Long Island, mentre ilè vittima di un misterioso attacco senza precedenti, che fa collassare tutta la tecnologia. Se nell’epilogo vede Rose, figlia della coppia Roberts/Hawke, raccogliere le provviste, prima di tornare dai suoi, nel, la ragazza riesce a finire la serie del cuore Friends, gustandosi un DVD nel seminterrato della villa del vicino. In un’intervista a Variety, Rumaan Alam ha detto che ...

Nick Kyrgios chiaro: 'Il tennis non mi manca, ora posso godermi la vita'

Tanti i contenuti, non espliciti in quel senso, ma con l'obiettivo di svelare ille quinte deltennistico. Per il campo ci vorrà ancora tempo e negli ultimi giorni Nick ha annunciato che ...

Il mondo dietro di te, confusi dal finale del film Netflix Ecco perché Friends è così importante per capirlo Best Movie

Il mondo dietro di te, film Netflix con Julia Roberts, la spiegazione del finale Today.it

Giovani chef italiani, il futuro è all'estero

Italia, paese con una delle tradizioni culinarie più ricche e famose al mondo, non è in grado di tenersi stretti i giovani talenti dietro i fornelli. Ad essere in fuga non sono solo i cervelli ma ...

Metaphor: ReFantazio e il video dietro le quinte

Metaphor: ReFantazio è il nuovo GDR fantasy di ATLUS, e dopo l'annuncio ai The Game Awards si mostra nel nuovo video dietro le quinte ...