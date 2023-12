Il mistero dell' auto nella scarpata | dentro c' è una ragazza ferita | due uomini sono scappati a piedi

Leggi su today

(Di martedì 12 dicembre 2023) È avvolto nell'incidente stradale avvenuto in piena notte lungo la strada provinciale 79 a Preseglie, piccolo comunea provincia di Brescia. L'allarme è scattato poco dopo le 3a notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, per un'uscita di strada e piombata in una...