Il mistero della retromarcia prima dello scontro tra treni a Faenza | «Guasto ai freni o errore umano»

(Di martedì 12 dicembre 2023) La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo di reato con l’ipotesi di disastro ferroviario per lotrasulla tratta Bologna-Rimini. Le perizie chiariranno le cause e la dinamica del “tamponamento” che ha provocato 17 feriti. E ha fatto sospendere la circolazione ieri, causando poi ritardi a Frecce, Intercity eregionali. Intanto peròtalia ha fornito la sua versione dell’incidente: «Un Frecciarossa che precedeva un treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenzatratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle causeretrocessione sono in corso approfondimenti». Icircolavano sulla stessa linea perché in quella tratta non c’è il binario ...