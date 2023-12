Il meraviglioso discorso di laurea di Leonardo Lotto | il ragazzo paralizzato dopo un tuffo

Polonia, Tusk eletto nuovo premier

Il leader centrista apre la strada a una nuova fase politica, e dopo un brevedi Tusk, ... Grazie Polonia, questo è un giorno, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni ...

Gino Cecchettin a Ctcf: Con i miei figli Elena e Davide danzerò sotto la pioggia per Giulia e Monica Fanpage.it

Il meraviglioso discorso di Chiara Valerio ai funerali di Michela Murgia - VIDEO Gay.it

Argentina, Milei giura e poi messa e all'opera, sempre con la sorella

Buenos Aires, 11 dic. (askanews) - Il nuovo presidente dell'Argentina, l'anarco-capitalista Javier Milei, dopo avere prestato giuramento ha partecipato a una messa nella cattedrale metropolitana di ...

Gino Cecchettin a Ctcf: “Con i miei figli Elena e Davide danzerò sotto la pioggia per Giulia e Monica”

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è stato ospite nello studio di ‘Che Tempo Che ...