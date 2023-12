Il meglio e il peggio di ieri 11 Dicembre al GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 12 dicembre 2023)sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La rubrica Ile ildi è pronta a svelare tutti gli eventi dell’appuntamento, con particolare attenzione verso leora. Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno avuto modo di confrontarsi a cuore aperto, Beatrice Luzzi e Sara Ricci non hanno trovato un punto di incontro e Rosanna Fratello si è scagliata contro Fiordaliso e l’ex attrice di Vivere. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del Grande Fratello. Grande Fratelloultima ora: ile ildi11La puntata ...