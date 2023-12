Il fenomeno dell’usura in crescita secondo gli operatori del commercio | turismo e servizi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Bergamo. Fra i titolari di imprese del Terziario orobico (di) sembra regnare un clima di apparente tranquillità, in merito ad eventuali conseguenze che le più diffuse attività criminali (furti, rapine, usura, racket ed estorsioni) potrebbero causare alle loro attività economiche. Se, per più di tre imprese su quattro (76,3%) – fra quelle selezionate da Format Research per Ascom ConfBergamo nell’ultima indagine congiunturale del 2023 – i livelli di sicurezza (misurati in termini di ‘percezioni’, non di numeri) sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto ad un anno fa, per meno di una su cinque (16%) il quadro criminale provinciale è peggiorato negli ultimi dodici mesi. Solo per il 7,7% del campione preso in esame, la situazione sarebbe invece migliorata. All’interno di questa ...