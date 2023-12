Il fallimento annunciato di Cop28 è la sconfitta dell' ambientalismo un tot al kg

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023)è un. ma fin qui niente di nuovo dato che anche le recenti annate non hanno portato a mutamenti concreti e sostanziali nell’approccio dei paesi (soprattutto dei suoi governanti) nei confronti del cambiamento climatico. Quello che fa ancora più ridere è che questa volta il flop era, chiaro come il sole, evidente. Eppure tutti i protagonisti hanno fatto finta di non vedere quello che avevano davanti agli occhi. Perché anche i bambini degli asili capiscono bene che se tu vai a Dubai davanti all’assemblea presieduta dall’amministratore delegato di unae principali compagnie petrolifere del mondo che «bisogna mettere fine all’uso dei combustibili fossili» quello che ti può succedere è che ti rispondano con una pernacchia. Per fare un paragone è come se i vegani del mondo decidessero di ...