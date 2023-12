Il duello scudetto tra Inter e Juventus è merito di Allegri

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un anno fa a inizio dicembre loera, se non assegnato, fortemente prenotato dal Napoli che aveva innestato la quinta marcia salutando la compagnia. I partenopei viaggiavano con 8 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice (Milan), l'aveva già perso 5 partite e lapagava il pessimo avvio di stagione, prima ancora che la vicenda bilancivenisse a metterla definitivamente fuori dai giochi. Insomma, un dominio totale. Se oggi lo2023/2024 una trama appassionante da scrivere, con intrecci che portano in Europa passando per un mercato di gennaio che chissà se potrà modifica qualche rapporto di forza, lo si deve in buona parte alla resilienza della. L'si Simone Inzaghi incanta, vince con il miglior attacco e la ...