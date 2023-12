Il capitano Volandri da Fazio | Allora sei un cog***e | la crura verità su Sinner e la Davis

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tutti i riflettori dopo il trionfo italiano in Coppasono stati per Jannik, autentico trascinatore di una squadra giovane e talentuosa che ha visto protagonisti, a turno, anche Sonego, Musetti, Arnaldi, Bolelli e, sia pure solo da spettatore, Berrettini. Eppure una parte di merito per l'impresa è del, Filippo, ex numero uno del tennis italiano in tempi di magra, a cavallo tra anni Zero e Dieci, e oggi allenatore. Ospite di Fabioa Che tempo che fa (sul Nove hanno un buon feeling con la racchetta, viste le interviste a caldo a Djokovic dopo le Atp Finals di Torino e allo steso Jannik, a Malaga), "Filo" ha ripercorso l'entusiasmante esperienza: "Sono stati giorni davvero duri, questi ragazzi si sono resi disponibili sempre, per giocare sia nel singolare che nel ...