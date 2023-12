Il calcio è il terreno di coltura della mascolinità tossica | cresce ex giocatori disfunzionali Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 dicembre 2023) In Inghilterra si continua a discutere dell’ultima uscita – stavolta misogena – di Joey Barton. Uno che da giocatore, poi da ex giocatore, da allenatore e da ex allenatore, ha fatto di tutto per farsi odiare riuscendoci sempre benissimo. Potrebbero ignorarlo, ma il punto non è tanto Barton in sè – scrive Jonathan Liew sul– ma ciò che rappresenta. Il sintomo di una società, e di unsempre maschilista nonostante le apparenze, “Adesso basta – scrive l’editorialista – Questo è un problema maschile e, ad essere onesti, gli uomini si sono sottratti per troppo tempo dal loro dovere. Ed è specificatamente un problema calcistico“. “Fin dai suoi albori, ilè sempre stato ildidiferita e distrutta, concepito fin dai ...