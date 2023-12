Il buco nella trasmissione di conoscenza e tanti auguri di buon Natale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Non è che serva aver letto Thackeray per sapere che la realtà a volte è diversa da quel che sembra, né è necessario essere storici del festival di Sanremo per sapere che lee (o erano brutte?) intenzioni non bastano. Tuttavia ormai ogni giorno assistiamo al disastro comunicativo di qualcuno che voleva dire qualcosa ed è stato equivocato, ed è qualcuno che per lavoro comunica. Una volta si sarebbe data con certezza la colpa all’emittente; ora non sono più così sicura, i riceventi ci mettono del loro, però certo a volte l’emittente brilla per scemenza. Gavardo è in provincia di Brescia, non ci sono mai stata ma conosco abbastanza la provincia del nord da azzardare che a stento parlino italiano e si trovino invero meglio col dialetto. Il comune ha installato una gigantesca scritta luminosa, “Xmas”. La scritta è orrenda, ma non è quello lo scandalo, bensì, se avete ...