Il 14 dicembre su Sky parte la 13esima edizione del cooking show Tra i cambiamenti | l’arrivo del giudice ombra

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pronti a scaldare i fornelli? Al via il 14alle 21.15 su Sky e in streaming su Now la nuova stagione di MasterChef Italia, il programma tv dedicato alla cucina in cui aspiranti chef provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco per realizzare il proprio sogno: entrare nella Masterclass e diventare il nuovo MasterChef italiano. Quella che sta per iniziare è lastagione e sono tante le novità in arrivo. MasterChef Italia 12, trionfa l’ex rider Edoardo: il momento della ...