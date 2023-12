Ieri in Campania | cadavere in un baule | c’è la svolta Sangue sulle strade salernitane

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, lunedì 11 dicembre 2023. Avellino – Non solo la citta addobbata e illuminata a festa, il Natale 2023 della città di Avellino è anche ricco di eventi, nell’attesa del concerto di Antonello Venditti di Capodanno con Luchè. (LEGGI QUI) Benevento – La difficile stagione socio-economico che il Sannio sta attraversando emerge in modo netto dal Rendiconto sociale del 2022 che l’Inps locale ha presentato al pubblico. A prescindere dalle considerazione sul bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, i dati che emergono nella loro crudezza e forza sono i seguenti: le nascite sono in calo, da anni, ed ormai il numero delle morti è il doppio dei nuovi nati. (LEGGI QUI) Caserta – Sarà l’autopsia a determinare la direzione che prenderanno le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere e ...