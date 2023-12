Ibrahimovic | da calciatore a dirigente | quanti gli esempi nel Milan

Leggi su dailymilan

(Di martedì 12 dicembre 2023) Daè solo l’ultimoo in casa. Uno dei primi a passare dal campo alla scrivania fu Cesare Maldini, papà di Paolo: fu capitano deldi Nereo Rocco, primo tra i club italiani campione d’Europa, nel 1963; sempre con Rocco visse poi un’altra avventura da collaboratore, prima di diventare – anni dopo – allenatore, capo degli osservatori, direttore tecnico e consigliere di Terim. Un tuttofare insomma.Prima che il figlio Paolo iniziò a seguirne le orme, un altro exrossonero si mise in mostra dietro la scrivania: Leonardo. Il 25 luglio del 2018 il brasiliano – ex attaccante – venne annunciato il suo ritorno in rossonero nelle vesti di direttore generale dell’area tecnico-sportiva ma la sua avventura da ...