I numeri del cancro in Italia nel 2023 | 395mila nuovi casi I tumori a seno | prostata | polmone e colon-retto sono i più diagnosticati

(Di martedì 12 dicembre 2023) È tempo di bilanci e classifiche di fine anno. E questa da poco pubblicata non è di quelle che ci fanno piacere. Parliamo delle nuove diagnosi di tumore e dell’elenco dei più diffusi in, che nelsaranno alla fine: 208mila negli uomini, 198mila nelle donne. I datistati elaborati dall’Associazionena di Oncologia Medica (AIOM), AIRTUM (Associazionena Registri), Fondazione AIOM, Osservatorio Nazionale Screening (ONS), PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in), PASSI d’Argento e della Societàna di Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica (SIAPeC-IAP) e raccolti nel volume “Idelin...