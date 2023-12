I mille segreti di Fonteverde | compreso il suo «Guru»

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Chi arriva atrova il proprio benessere non solo attraverso suggestivi paesaggi naturali, acque termali e trattamenti energetici. Chi arriva in questi luoghi porta via un nuovo modo di concepire la vita. Probabilmente, quando si lascia questo posto si è in grado di pensare diversamente e si fa a meno di un vecchio modo di fare. Qui, curiamo la causa di un problema e non il sintomo. Spesso ci si lamenta per un dolore al piede e si scarica la colpa sulla scarpa, ma è chiaro che la scarpa non è il vero problema. Quindi, penso sia necessario cercare la causa che alimenta il problema e per farlo bisogna partire proprio dal piede”. Le parole di Dipu, ilindiano che accoglie gli ospiti del resort termale dia San Casciano dei Bagni in Toscana, risuonano tra gli astanti interessati a interpretarne il senso e a porsi ...