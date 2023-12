i fedeli scappano e le chiese si riconvertono | presentazioni di libri e concerti rock

Leggi su dagospia

(Di martedì 12 dicembre 2023) PATTI SMITH IN CONCERTO AL DUOMO DI SIENA PATTI SMITH INCANTA SIENA, POESIA IN NOTE NELLA CATTEDRALE patti smith concerto al duomo di siena Estratto da www.lanazione.it/siena Vita intima, artistica, spirituale: tutto tradotto in note. ...