News su I Bitcoin bond del vulcano di El Salvador ottengono il via libera normativo

El Salvador’s ‘Volcano Bonds’ to Launch on Bitfinex in 2024

El Salvador's "Volcano Bonds," tied to Bitcoin mining with renewable energy, received regulatory approval for issuance in early 2024 on Bitfinex Securities.

The bonds are expected to launch in Q1 of 2024, several posts amplified on social platform X by President Nayib Bukele suggest.