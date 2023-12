I 4 giovanissimi che hanno pestato a sangue un uomo

Leggi su today

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tre minorenni e un 20enne italiani, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per il pestaggio avvenuto lo scorso Capodanno a Meda, in Brianza. La vittima, unstraniero di 34 anni, venne brutalmente aggredita e lasciata priva di sensi in mezzo alla strada.L'fu...