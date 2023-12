Ho amato con tutta me stessa la vita | ma ora sono libera | Anna | il primo suicidio assistito in Italia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si chiama, nome di fantasia, ed è morta a Trieste con il. Si tratta della primana a morire persupportato dal Sistema Sanitario Nazionale. Aveva 55 anni ed era affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Il decesso risale allo scorso 28 novembre ed è avvenuto a casa sua, a Trieste, a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale. Dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, "" come detto è la primana ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza "Cappato-Antoniani", con l'assistenza diretta del Ssn, a seguito dell'ordine del Tribunale di Trieste: infatti il farmaco letale e la strumentazionestati forniti dal Ssn e un ...

Suicidio assistito, a Trieste è morta Anna: è la prima persona ad essere stata seguita in tutte le fasi dal Servizio sanitario nazionale

Hotutta me stessa la vita, i miei cari ela stessa intensità ho resistito in un corpo non più mio. Ho però deciso di porre fine alle sofferenze che provo perché oramai sono davvero ...

