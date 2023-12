Highlights e gol Union Berlino-Real Madrid 2-3 | Champions League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Glie ilcon i gol di2-3, sfida della sesta e ultima giornata del gruppo C di. Succede di tutto all’Olympiastadion, con i padroni di casa che provano a centrare l’impresa per andare in Europama vengono rimontati e beffati nel finale. Ancelotti ringrazia Joselu, autore di una doppietta nel secondo tempo prima del gol-vittoria di Ceballos al minuto 89. GLISportFace.