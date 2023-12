Highlights e gol PSV-Arsenal 1-1 | Champions League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilcon glie i gol di PSV-, sfida valevole per l’ultimo turno della fase a gironi di. Sul finire del primo parziale Nketiah porta in vantaggio i Gunners, poi arriva il pareggio dei padroni di casa con Vertessen in una gara alla quale entrambe le compagini arrivavano già con la qualificazione in tasca. SportFace.