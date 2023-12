(Di martedì 12 dicembre 2023)è forse una tra le città che più di tutte nasconde e cela delle gemme preziose sconosciute a molti, anche ai residenti o ai visitatori abituali. E infatti, in pochi sanno che al centro della Capitale sorge una tra le stazioni più belle del mondo, anche secondo Papa Pio XI che assistette ai lavori di ultimazione della struttura. Stiamo parlando delladi Città del Vaticano, conosciuta anche comeVaticana odel Vaticano, una ferrovia che sia pochi passi dalladiSan Pietro in cui si estende la-Viterbo e la ferrovia tirrenica. Ladi Città del Vaticano conta 1270, poco più di 1 km. LEGGI ANCHE: — Il semaforo ‘incubo’ ...

News su Ha solo due binari di 300 metri: è la stazione più piccola di Roma. Ecco dove si trova

Natale 2023: dai Ferragnez a Mariah Carey le star si preparano per le Feste

...settimane fa ha traslocato in un nuovo attico nella zona City Life di Milano. E, per il suo ingresso nella nuova casa, ha fatto allestire un enorme albero con decorazioni rosse. Non. Al ...

Stadio Franchi di Firenze, due offerte per il restyling: dai cantieri ai fondi, il calendario dei prossimi mesi Corriere Fiorentino

Strega piccola con le grandi: solo due punti raccolti con le prime quattro Il Sannio Quotidiano

Pick & Roll: Vanoli, dal sogno all'incubo

Occasione persa per i biancoblù contro Treviso: dopo un grande secondo quarto la squadra si è disunita. La JuVi invece non poteva fare meglio: batte Roma e piazza la seconda pesante vittoria in quattr ...

Incidente in centro a Palermo, scontro fra due auto, conducenti feriti

Incidente in via Libertà a Palermo questa notte, due auto si sono scontrate, i rispettivi conducenti sono rimasti feriti ...