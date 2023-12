“Guardate dov’è” Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne si è fatto beccare

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)è un nome legato da anni a. Da mesi assente dallo studio che gli ha dato la popolarità, il tarantino è stato uno dei più grandi protagonisti nella storia del Trono Over. Dapprima per la sua lunga e chiacchierata storia d’amore con Ida Platano, che non è finita nel migliore dei modi. C’era stata anche una proposta di matrimonio, dopo la l’esperienza a Temptation Island Vip di qualche anno fa, ma poco dopo arrivò la rottura definitiva. Poi c’è stata la storia con Roberta Di Padua e altre frequentazioni più o meno importanti a UeD e ad oggi lui è l’unico a non averritorno da Maria De Filippi in questa nuova stagione. È tornato infatti anche Alessandro Vicinanza, ex di Ida che oggi sembra aver iniziato a vedere di nuovo Roberta. E se tornasse pure ...