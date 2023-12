Gualtieri | con Rete 5G città sarà una prime Smart City Ue

Leggi su agi

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI - "La5G è uno dei progetti più importanti della nostra amministrazione che cambierà la faccia di Roma. Renderà ladotata di una infrastruttura digitale avanzata e capillare. È uno dei cantieri più rilevanti che si vedrà di meno rispetto ad altri,meno impattante dal lato fisico, ma assai più impattante per il servizio che riuscirà a realizzare". Lo dice il sindaco di Roma, Roberto, presentando in Campidoglio il progetto di realizzazione per la5G e Wi-Fi nella Capitale. "È una delle opere finanziate dal Giubileo, ma solo in parte visto che su 100 milioni 20 sono pubblici, una componente figurativa, ma investimento privato è parte principale", aggiunge. "Ora possono partire i lavori per la copertura 5G che consente a Roma di diventare finalmente una ...