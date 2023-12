(Di martedì 12 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone sono intervenuti in un’abitazione in via didove unaromena ha riferito di essere stata, al termine di una lite per, dalconvivente, connazionale di 34 anni, che l’ha colpita con violenti calci e pugni. La donna e’ stata soccorsa da personale del 118 e trasportata all’ospedale “Sant’Andrea” dove e’ stata medicata e trattenuta in osservazione. I Carabinieri, acquisita la denuncia della vittima, hanno arrestato l’uomo, poi trasferito nel carcere di Roma Regina Coeli.

News su Grottarossa. 42enne aggredita dal compagno per futili motivi

Botte e minacce alle compagne, due arresti in poche ore

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone sono intervenuti in un'abitazione in via didove unaromena ha riferito di essere stata aggredita, al termine di una ...

Picchiata dal suo ex, finisce in ospedale RomaToday

Botte e minacce alle compagne, due arresti in poche ore AbitareaRoma

Roma, calci e pugni alle conviventi: arrestati due compagni violenti

Calci e pugni dopo la discussione: vittima finisce in ospedale Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone sono intervenuti in un’abitazione in via di Grottarossa dove una 42enne ...

Maltrattamenti contro le conviventi, anche davanti ai figli. Due arresti in poche ore

i Carabinieri hanno arrestato due uomini, gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni delle rispettive compagne ...