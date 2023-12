Greta | la madre attacca Mirko VIDEO | “Racconta la verità di questo figlio che hai cercato Stai buttando fango dove…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ieri sera nella casa del Grande Fratello, durante la puntata Live, c’è stato un confronto tra, Perla econ in tre concorrenti che hanno detto la loro opinione su quanto successo in queste settimane. Ladi(Marcella Bonifacio) ha voluto fare un(diventato virale) dove critica duramente il ragazzo: “A L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,lascia, si toglie il suo tatuaggio e tuona: “Basta, fate schifo, non ce la faccio più. Partirà una diffida per…” GF, nella notte: “Mi mette in difficoltà e mi butta m***a addosso. Mi ha lasciato per…” Grande Fratello, ...