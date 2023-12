Gratta e Vinci | passano all’incasso e trovano le manette

Leggi su ilveggente

(Di martedì 12 dicembre 2023)ma al posto dei soldisolamente le. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi. E come li hanno scoperti Hanno rubato centinaia di. E poi hanno fatto quello che non avrebbero dovuto fare. E cioèrli e poi andare ad incassare lata. Un’azione che ha permesso alle forze dell’ordine di rintracciarli. Una rapina che ha portato al furto di(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa storia è raccontata dall’Ansa, che fa chiarezza su una rapina dello scorso aprile che era stata fatta al bar dell’area di servizio di Villa San Giovanni Est, in Calabria. I due giovani sono ritenuti dalle forze dell’ordine i ...