Gratta e vinci | fortuna che era a rosso | pieno in tutti i sensi

Leggi su ilveggente

(Di martedì 12 dicembre 2023), doppio rifornimento per questatissima donna. Il racconto: “È stato un colpo al cuore”. Ammettiamolo: ma quanto ci piacciono i cliché sull’America? Quante volte abbiamo immaginato, vedendo sul grande schermo un film ambientato al di là dell’Oceano, di guidare lungo le strade panoramiche che collegano uno Stato all’altro? O di fare colazione in un tipico diner dal pavimento a scacchi, in perfetto stile anni Cinquanta? InstagramUn po’ a causa della cinematografia, un po’ per gli stereotipi che inevitabilmente si tramandano di generazione in generazione, abbiamo forse una concezione distorta della vita negli States. Di una cosa, però, dobbiamo essere assolutamente certi. Perché non si tratta né di un cliché e né di una convinzione priva di fondamento. Nelle stazioni di servizio americane, provate a dire il ...