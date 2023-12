Grandi UNHCR | “La cooperazione non significa capitolazione” Si cambia approccio sui rifugiati

(Di martedì 12 dicembre 2023) “none compassione nondebolezza. Le situazioni che producononon devono trasformarsi in crisi se lavoriamo insieme per gestirle. Ognuno può fare la sua parte e io invito tutti a farlo.” Sono parole che si leggono su un articolo del Corriere della Sera firmato proprio dall’alto commissario Onu per i, Filippo. Di fronte ad un periodo come questo che si sta vivendo, le decisioni da prendere sono tante e piene di responsabilità. Tra i conflitti, enormi spaccature a livello geopolitico e un numero sempre più persone in fuga, “è necessario unmento di mentalità, da quella in cui i confini e i beni di una singola nazione sono quasi l’unica cosa che conta, a quella in cui vediamo ...

L’ Alto Commissario Filippo Grandi si rivolge al Consiglio di Sicurezza dell’ONU UNHCR

