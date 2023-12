Grande Fratello | una confessione di Sara su Beatrice spiazza Intervengono due gieffini

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023)a confronto tra confessioni e rivelazioni.anche Massimiliano ed AnitaRicci in diretta rivela cosa le ha confidatosotto le coperte. Nel corso della nuova puntata l’attricereplica: “Sei una bugiarda. Abbiamo parlato solo delle nostre cose. Sei veramente unabugiarda”. A tal proposito è intervenuto Massimiliano affermando: “anche Giuseppe diceva che parlava senza microfoni”. “Io non ho detto nulla” replica. Massimiliano replica: “Siccome non è una novità e dici cose di persone di nascoste, questa è una verità e questa verità deve uscire fuori. Chi la fa l’aspetta”. Leggi anche –> Le ...