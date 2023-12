Grande Fratello | Mirko Brunetti torna sui social | E ora voglio ricominciare da me

Leggi su comingsoon

(Di martedì 12 dicembre 2023), nel corso della 26esima puntata del, andata in onda ieri, lunedì 11 dicembre 2023 è stato ospite in studio e poi nella Casa ha avuto un confronto con l'ex fidanzata Perla con la quale ha ribadito che oltre l'affetto non potrà essersi più nulla. L'ex gieffino, ha affidato poi aialcuni suoi pensieri.