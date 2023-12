Grande Fratello | meno votato e nominati 26esima puntata dell’11 dicembre | le percentuali

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 12 dicembre 2023) La settimana si è aperta all’insegna del, con la. La serata è stata ricca di confronti, momenti particolarmente intensi e ovviamente emozioni legate al risultato del televoto in atto. L’appuntamento non prevedeva alcuna eliminazione, ma non per questo il televoto è statoimportante., il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.