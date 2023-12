Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla ventiseiesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ma noi perché a dicembre 2023 abbiamo dovuto rivedere in prima serata ali video di sei mesi fa a Temptation Island con una ricostruzione parzialissima degli eventi? Cioè, Signorini ha chiaramente detto che ci sono delle persone che magari non hanno seguito le vicende del fantastico trio Mirko–Perla–Greta dai tempi di Pippo Bisciglia (e già qui ci sarebbe molto da dire perché chi guarda Alfonso e non guarda Pippo non meriterebbe la nostra considerazione) e quindi attraverso quelle clip si voleva un po’ dare un quadro più ampio della situazione… peccato, però, che chi il buon Pippo sul tronco lo ha seguito, e le puntate di Temptation non se le è perse, sa benissimo che la ricostruzione fatta ieri è giusto UN FILO faziosa e fuorviante. Dalle clip mostrate ieri sembra che la Vatiero fosse l’unica che a giugno si lamentasse del rapporto e ...