Grande Fratello | le decisione definitiva di Mirko e Perla | “Non può…”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 L’ingresso diVatiero nella casa delha creato una serie di situazioni piuttosto turbolente e rocambolesche. L’exBrunetti esembravano essersi riavvicinati, come dimostra un video in cui i due con una certa intimità dormono insieme sotto le lenzuola.intanto a sorpresa è stato eliminato e forse sono rimaste delle cose in sospeso con l’ex, per questo motivo Alfonso Signorini ha deciso di organizzare un incontro a distanza tra i due per confrontarsi. Il confronto traha fatto sapere che nella sua testa c’era davvero l’intenzione di costruire un futuro con: “Io pensavo di costruire una vita ...