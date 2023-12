Grande Fratello | arriva il confronto tra Perla e Mirko Cosa si sono detti all’orecchio?

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, nell’ultima puntata èto finalmente ildecisivo tra. Il ragazzo ha scelto chi continuare a frequentare tra lei e Greta? Per adesso, ha voluto solo chiudere con la Vatiero. Nonostante l’affetto che prova nei suoi confronti, non cii presupposti per ritornare insieme. Ma prima di salutarsi, i due siscambiati un tenero abbraccio. Agli attentissimi utenti però non è sfuggito un particolare: ...