Grande Fratello | Angelica Baraldi svela | “Ecco perché ieri sera Mirko Brunetti ha messo un punto con Perla Vatiero”

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ex concorrente del, ospite di Casa Chi, ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà. La 26enne di Modena, eliminata nel corso della ventiduesima puntata del reality show, ha dapprima spiegato cosa l’ha spinta a partecipare al reality: Confesso che l’obiettivo piùalera quello di risolvere tutti problemi che avevo con mio padre e la mia famiglia e farmi vedere per come sono. Loro hanno avuto modo di vedermi con occhi diversi, di vedermi interagire con gli altri nella quotidianità. E’ un modo per far vedere a chi ci conosce come siamo davvero. Questo obiettivo per adesso l’ho un po’ raggiunto. Dentro la Casa dai tanta importanza ai valori, ai dettagli della quotidianità, ti viene a mancare ...