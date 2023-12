Grande Fratello 2023 | Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa dopo aver visto i suoi figli

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 dicembre 2023) La visita deinon sembrafatto cambiare idea a, che stanca di essere da tre mesi alterminare la sua avventura nel reality per stare vicino aiValentino ed Elia. Infatti, la donna ha letto nei loro occhi la mancanza per la madre così che sembra irremovibile sulla sua decisione. Fiordaliso ha cercato di farla ragionare spiegando i motivi per i quali deve restare. E il pubblico ha espresso la propria ansia per una delle sue beniamine. Lacambierà idea o non rinnoverà il suo contratto?nonrimanere nella ...