Governo | prorogata la Carta “Dedicata a te”

Leggi su zon

(Di martedì 12 dicembre 2023) Martedì scorso ilha annunciato di avere prorogato i termini per l’attivazione dellaa te”. Lapermette alle famiglie a basso reddito di acquistare generi alimentari per un valore complessivo di 382,5 euro. Le persone che non erano riuscite ad attivarla entro il 15 settembre, il termine inizialmente previsto, potranno farlo a partire dal 15 dicembre. Di seguito le parole del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Prorogati i termini per l’attivazione dellaa te. Le famiglie, che non erano riuscite a ritirare laper gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora ...