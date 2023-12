Governo | Manovra rischia di slittare dopo Natale | Meloni incontra i capigruppo

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Legge di bilancio delsi trova ora ad un punto di stallo. Laè stata approvata il 16 ottobre scorso e gli emendamenti deposti il 21 novembre; sembrava filare tutto troppo liscio, con unapromessa prima delle feste natalizie. Ma così non è andata. La Legge è ora ferma al L'articolo proviene da Il Difforme.

Ddl bilancio: Damiani (FI), **Udp** e poi incontro maggioranza su tempi e proposte (RPT)

... con la2024. Cosi' uno dei relatori, Dario Damiani (FI), al termine della seduta della ... nel corso di una riunione di maggioranza, e' emersa la richiesta da parte dei gruppi ae ...

Manovra, manca l’emendamento del governo sul Ponte. Dispersi quelli dei relatori Il Fatto Quotidiano

Manovra, governo in difficoltà. Fi vuole prorogare il Superbonus. Mef: è escluso - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Superbonus: nessuna proroga, si studia Sal straordinaria

Lo ha spiegato il relatore della manovra Guido Liris (FdI ... vogliamo sapere se se alcuni argomenti saranno assorbiti o meno, il Governo ha avuto più di un mese di tempo e ora ci troviamo a pochi ...

Meloni incontra capigruppo maggioranza alla Camera sulla Manovra

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è alla Camera, per un incontro con i capogruppo di maggioranza sull'iter della manovra che è in corso. A seguire, alle 16, in Aula a Montecitorio sono previs ...