(Di martedì 12 dicembre 2023) Washington, 12 dic. (Adnkronos) - Per ilinè "sempre un buon momento" negli Stati Uniti ma, rispetto al passato, quello americano è oggi un mercato "sempre più difficile e competitivo", dove solo le aziende "con le spalle larghe" resistono e che richiede "sostegno da parte delitaliano". Sostegno che la premier, "la prima non-tecnica a guadagnarsi credibilità internazionale e che negli Stati Uniti gode di fortissimo rispetto e attenzione", sta dando alle nostre imprese. Giovanni Colavita è uno dei simboli dell'imprenditoria italiana negli States. Amministratore delegato negli Usa dell'omonima azienda olearia nata su impulso del nonno Giovanni in un piccolo paesino del Molise nel 1938, la Colavita è stato il primo brand italiano ad aver fatto conoscere l'extra vergine di ...

News su Governo, leader export olio in Usa: "Meloni credibile, con lei spinta a Made in Italy"

Polonia, al via l'era europeista di Tusk

... con l' elezione di Donald Tusk,della coalizione pro - Ue, nuovo presidente del consiglio ... non ha ottenuto i numeri in parlamento per formare un nuovo(266 voti contrari e 190 a ...

Governo, leader export olio in Usa: "Meloni credibile, con lei spinta a Made in Italy" Adnkronos

COP28, l'intervento del Presidente Meloni al Leaders' Event: Transforming Food Systems in the face of Climate Change Governo

Il Pd rincorre Conte sulla questione morale: "Da Meloni due pesi e due misure"

In un'intervista la responsabile Giustizia dem Debora Serracchiani sottoscrive l'appello del leader del M5s: "Lo stato si governa con disciplina e onore. Se l'onore cade si deve andar via" ...

Manovra, governo in difficoltà. Opposizioni lasciano i lavori della Commissione

La seduta della commissione Bilancio del Senato è durata meno di un'ora. Mancano le modifiche sugli investimenti, che comprendono anche una ...