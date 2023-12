(Di martedì 12 dicembre 2023) La CBS ha ufficializzato le nomination per l’81esima edizione dei, premi per TV e cinema assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero la stampa estera di Hollywood. La notizia è stata comunicata da Cedric The Entertainer e Wilmer Valderrama, volti dell’emittente che trasmetterà la cerimonia di premiazione negli Stati Uniti il prossimo 7 gennaio. Tra letelevisive, ad ottenere il maggior numero di candidature è stata, come prevedibile Succession, della HBO, giunta quest’anno alla quarta ed ultima stagione, che concorre per il titolo di miglior drama, già vinto nel 2020 e nel 2022. Anche otto dei suoi interpreti potrebbero portarsi a casa un riconoscimento. Tra essi ci sono Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin. Con cinque nomination, sorridono anche The Bear di FX e Only Murders ...

News su Golden Globes 2023, tutte le serie TV nominate

Golden Globes 2024: l'Elenco di Tutte le Serie TV in Nomination

2 ore fa Nelle scorse ore sono state annunciate le nomination per iGlobe Awards 2024 . Tra le serie TV che concorrono alla vittoria troviamo anche le novità degli ultimi mesi, tra cui The Last of Us , The Diplomat , Tutta la Luce che non Vediamo e Beef - Lo ...

Golden Globe 2024, Matteo Garrone candidato per «Io capitano» Corriere della Sera

Golden Globes 2024, "Io Capitano" di Matteo Garrone candidato come miglior film straniero RaiNews

Golden Globes 2023, tutte le serie TV nominate

La CBS ha ufficializzato le candidature ai premi per cinema e TV che verranno consegnati il prossimo 7 gennaio ...

Bruce Springsteen e Billie Eilish in nomination ai Golden Globe

Sono state annunciate le nomination per i Golden Globe Awards 2024, i premi statunitensi per i migliori film e programmi televisivi che verranno assegnati il prossimo 7 gennaio 2024. Quest'anno, per l ...