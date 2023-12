Gli oli per il viso | al di là di ogni pregiudizio formulativo

Leggi su amica

(Di martedì 12 dicembre 2023) C’è ancora chi lo odia. Ma sono sempre di più le persone che amano l’olio, in estate e in inverno. Uno dei prodotti più discussi della beauty routine, vittima ancora di pregiudizi formulativi. Perché gli oli per ildi ultima fabbricazione sono lontani dall’ungere la pelle. E, a dispetto di quello che in tanti ancora continuano a pensare di loro, sono applicabili anche in caso di pelle mista e grassa. Le sostanze in essi contenuti, per lo più acidi grassi, sono molto simili a quelle che si trovano nell’epidermide e che strutturano la barriera cutanea. Elementi imprenscindibili per la salute e la bellezza della pelle, che l’olioriesce a donare. Con la loro nuova capacità fondente che si dissolve completamente durante la ...