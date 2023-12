"Gli Occhi del Musicista", alle 23 su Rai 2: le anticipazioni sulla puntata di martedì 12 dicembre

Enrico Ruggeri con Flora Canto porta in Tv "del Musicista", sei puntate in onda il martedì a partire dal 12 dicembre in seconda serata su Rai 2, ad eccezione della seconda puntata in onda ...

''Gli Occhi del Musicista'' condotto da Enrico Ruggeri con Flora Canto Rai Storia

La Roma stringe i denti sotto gli occhi di uno Smalling seduto in tribuna Voce Giallo Rossa

Luci sul Trasimeno, acceso il più grande albero di Natale sull’acqua

L'albero di Natale più grande del mondo costruito sull'acqua è stato acceso sul Lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, nella verde Umbria ...

Belen Rodriguez, il costume da bagno è minuscolo: forme in evidenza, la FOTO è devastante

Sensuale ed ammaliante Belen Rodriguez manda il web totalmente in delirio, il bikini che indossa è striminzito ...