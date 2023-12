Gli arbitri devono vedere tutto E il Var deve intervenire anche sul secondo giallo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’analisi sul possibile sviluppo dell’utilizzo del Var e della tecnologia nel mondo del calcio. Tutti i dettagli Non si finisce mai di parlare di, non c’è domenica che non ci siano discussioni e proteste, non c’è lunedì che Open Var non rilanci temi della precedente settimana. In questo quadro si segnala l’attivismo di Paolo Casarin, che da un po’ di tempo sta alzando il livello dell’allarme sul depotenziamento della figura del direttore di gara, fino a preconizzarne addirittura la scomparsa, sostituito dal Var.oggi, su La Gazzetta dello Sport, insiste su un concetto forte, di natura quasi filosofica, sull’interpretazione della realtà modificata dall’uso del mezzo televisivo: «ciò che è punibileessere visto. Nullarestare impunito. Ma senza che nessuno si offenda, non ...