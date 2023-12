Giro d’Italia 2023 | in casa Lidl-Trek spazio a Giulio Ciccone | Andrea Bagioli e Jonathan Milan

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ancora deve iniziare la stagione del grande ciclismo, ma si inizia già a guardare a ciò che sarà nel 2024. Un’annata intensissima, ricca di appuntamenti, vista anche la presenza delle Olimpiadi di Parigi, con le varie squadre che dovranno scegliere al meglio gli atleti per le varie gare. Laha già deciso i propri uomini per i Grandi Giri e, al, porterà una folta pattuglia tricolore per onorare la corsa dicome capitano in chiave classifica generale per, che dovrà riscattare l’assenza forzata per Covid-19 arrivata nel. Con lui occhio anche ad, nuovo acquisto per la compagine statunitense. Poi per le volate ecco ...