Giorgio Chiellini si ritira dal calcio | “Momento di aprire nuovi capitoli”

Giorgio Chiellini chiude il sipario: 'E' il momento di aprire nuovi capitoli' (VIDEO)

Così. A quasi 40 anni, 39 e 4 mesi per la precisione, essendo nato il 14 agosto 1984, il capitano della Nazionale campione d'Europa ha detto basta. 'È il momento perfetto per farlo',...

Giorgio Chiellini si ritira. In arrivo l’annuncio ufficiale dell’ex difensore della Juventus Corriere della Sera

Giorgio Chiellini dà l’addio al calcio giocato: “Il viaggio più bello e intenso della mia vita” La Stampa

Chiellini, da Livorno a Los Angeles. In mezzo 20 trofei con la Juve

A 39 anni, Giorgio Chiellini lascia il calcio giocato. Una carriera lunga 23 anni, cominciata in Serie C con il Livorno, conclusa in America con il Los Angeles. In mezzo una striscia vincente con la J ...

Chiellini dice basta a 39 anni, si ammaina anche l'ultima bandiera bianconera

Con Giorgio Chiellini si ammaina l'ultima vera bandiera bianconera, quella di un giocatore che, esclusi gli anni iniziali della carriera al Livorno e alla Fiorentina e l'esperienza finale negli Stati ...