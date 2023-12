Giorgio Chiellini si ritira dal calcio | “Momento di aprire nuovi capitoli”

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) –annuncia l’addio algiocato. “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te – scrive su Instagram l’ex capitano di Juventus e Nazionale – ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è ildie scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”. Ad accompagnare le parole di, un video che ripercorre le tappe di una carriera straordinaria con i passaggi fondamentali, le coppe e i traguardi raggiunti negli anni. Centinaia in pochi minuti i commenti commossi al post, primi tra tutti quelli di Buffon, Juventus, Marchisio, ma anche account ufficiali di Nazionale e Serie A. Tutti uniti nell’applaudire e ringraziare la ...

